Россиян хотят наказывать за фейковые новости и неуважение к обществу

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предлагает ввести наказание за распространение фейковых новостей и публикацию материалов, "выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству", сообщает "Ъ".

Ответственности за эти "злодеяния" планируется закрепить в КоАП. Группа соавторов во главе с руководителем комитета по конституционному законодательству СФ Андреем Клишасом настаивает на аресте нарушителей на срок до 15 суток.

Некоторые посчитали такое наказание слишком жестким. Так, председатель комитета Павел Крашенинников предложил за "явное неуважение" штрафовать.

Вызвала споры и сама формулировка. Что следует считать "неуважением к обществу и государству?", задался вопросом вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Он предложил авторам законопроекта задуматься о возможных последствиях нововведения.

"Мы поставим правоохранительные органы в такие рамки, что вновь получим судебные дела за репосты, а потом президент снова ткнет Госдуму носом, и мы опять будет вносить какие-то изменения", – предположил Лебедев.

По итогам обсуждения комитет по госстроительству и законодательству одобрил проекты к первому чтению. После внесения требуемых поправок их планируется рассмотреть во втором чтении. В частности, парламентарии предлагают доработать критерии, по которым следует определять, попадает ли не соответствующая действительности новость под санкции КоАП или нет.