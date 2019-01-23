Россиян хотят наказывать за фейковые новости и неуважение к обществу

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предлагает ввести наказание за распространение фейковых новостей и публикацию материалов, "выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству", сообщает "Ъ".
Ответственности за эти "злодеяния" планируется закрепить в КоАП. Группа соавторов во главе с руководителем комитета по конституционному законодательству СФ Андреем Клишасом настаивает на аресте нарушителей на срок до 15 суток.
Некоторые посчитали такое наказание слишком жестким. Так, председатель комитета Павел Крашенинников предложил за "явное неуважение" штрафовать.
Вызвала споры и сама формулировка. Что следует считать "неуважением к обществу и государству?", задался вопросом вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Он предложил авторам законопроекта задуматься о возможных последствиях нововведения.
"Мы поставим правоохранительные органы в такие рамки, что вновь получим судебные дела за репосты, а потом президент снова ткнет Госдуму носом, и мы опять будет вносить какие-то изменения", – предположил Лебедев.
По итогам обсуждения комитет по госстроительству и законодательству одобрил проекты к первому чтению. После внесения требуемых поправок их планируется рассмотреть во втором чтении. В частности, парламентарии предлагают доработать критерии, по которым следует определять, попадает ли не соответствующая действительности новость под санкции КоАП или нет.
Комментарии
"Закон об оскорблении их величеств"
Проблема большинства депутатов в том, что они принимают законы, хотя должны принимать лекарства
Браво, Злобная бабка
хм.. т.е это все россияне виноваты
а создание 25 млн. рабочих мест это фэйковая новость или нет?
Бггг... мало нам было верующих, оскорбляющихся на каждый чих. Теперь даже не оскорбление - неуважение. И по каким критериям это будет определяться? Если сказать, что депутаты пытаются принять очередной дурной закон - это уже неуважение или еще нет?
Я щитаю,что за новость о падающих в голодный обморок кузбасских школьников нужно жестоко наказать пищущих о нас !
Так законоплеты сами не уважают народ. Вот с них и надо начинать обкатывать закон!
23.01.2019 16:16
Злобная бабка
Это уже явно оскорбление. выезжаем. приготовьте мыльно-рыльные на 15 суток.
Росстат вообще можно весь пересажать, сколько он уже наплёл про благополучие и богатую жизнь россиян и особенно жителей Алт. кр.