Объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае по итогам 2018 года вырос на 6%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Павел Дитятев на совещании с главами муниципалитетов в среду, 23 января.

Объем инвестиций в денежном выражении он не назвал, но по итогам 2017 года это была сумма в 84 млрд рублей. Соответственно, в 2018-м чуть более 89 млрд рублей.

Отдельно министр остановился на вкладе в общее дело муниципалитетов. Так, в 36 районах и городах динамика положительная. Это, например, Троицкий и Красногорский районы, где этот показатель увеличился в восемь и более раз. А вот в Белокурихе, Алейске, Угловском, Крутихинском, Мамонтовском районах отрицательная динамика.

Павел Дитятев сообщил также, что региону для исполнения национальных проектов нужно увеличить экспорт в 1,7 раза, производство сельхозпродукции в 2 раза, ввод жилья в 1,5 раза.

Регион участвует в 52 из 67 федеральных проектов.