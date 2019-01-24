Генпрокуратура начнет бороться с коррупцией за рубежом

Генеральная прокуратура сможет проверять, есть ли у госслужащих счета или ценности в иностранных банках. Для этого она будет запрашивать информацию напрямую в зарубежных кредитных организациях или через Центробанк, пишет "Парламентская газета".

Такой президентский законопроект Госдума планирует принять в окончательном третьем чтении 24 января. Согласно инициативе, Генпрокуратура получит полномочия запрашивать информацию об иностранных счетах российских граждан, которым по закону не положено хранить деньги в зарубежных банках, расположенных за пределами России.

Ведомство сможет взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств напрямую или, если это невозможно, направить запрос в ЦБ, который перенаправит его в зарубежный орган банковского надзора или иностранному регулятору финансового рынка и передаст полученные сведения Генпрокуратуре.

В других случаях Центробанк по-прежнему не будет иметь право предавать информацию, полученную от банков других государств, третьим лицам.

Согласно статье закона "О противодействии коррупции", открывать счета, хранить деньги или ценности в иностранных банках, расположенных за границей, и пользоваться иностранными финансовыми инструментами нельзя гражданам, занимающим государственные должности России и ее субъектов (в том числе депутатам Госдумы и членам Совета Федерации), замам генпрокурора и руководителей федеральных министерств и ведомств, членам Совета директоров Центробанка, глав муниципалитетов, людям, назначенным на должности федеральной госслужбы или в госкорпорациях президентом, правительством или генпрокурором, а также несовершеннолетним детям и супругам всех этих категорий и депутатам всех уровней.