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Генпрокуратура начнет бороться с коррупцией за рубежом

, ИА "Амител"
Такой президентский законопроект Госдума планирует принять в окончательном третьем чтении 24 января

Фото: delo-kira.ru

Генеральная прокуратура сможет проверять, есть ли у госслужащих счета или ценности в иностранных банках. Для этого она будет запрашивать информацию напрямую в зарубежных кредитных организациях или через Центробанк, пишет "Парламентская газета".

Такой президентский законопроект Госдума планирует принять в окончательном третьем чтении 24 января. Согласно инициативе, Генпрокуратура получит полномочия запрашивать информацию об иностранных счетах российских граждан, которым по закону не положено хранить деньги в банках, расположенных за пределами России.

Ведомство сможет взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств напрямую или, если это невозможно, сделать запрос в ЦБ, который перенаправит его в зарубежный орган банковского надзора или иностранному регулятору финансового рынка и передаст полученные сведения Генпрокуратуре.

В других случаях Центробанк по-прежнему не будет иметь право передавать информацию, полученную от банков других государств, третьим лицам.

Согласно статье закона "О противодействии коррупции", открывать счета, хранить деньги или ценности в иностранных банках, расположенных за границей, и пользоваться иностранными финансовыми инструментами нельзя гражданам, занимающим государственные должности в России и ее субъектах (в том числе депутатам Госдумы и членам Совета Федерации), замам генпрокурора и руководителей федеральных министерств и ведомств, членам Совета директоров Центробанка, главам муниципалитетов, людям, назначенным на должности федеральной госслужбы или в госкорпорациях президентом, правительством или генпрокурором, а также несовершеннолетним детям и супругам всех этих категорий и депутатам всех уровней.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

24.01.2019 09:21
- гость -

чайка с себя и сыночка начнет или с недимона?))))))))

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24.01.2019 09:40
- гость -

Генпрокуратура и борьба с коррупцией это несовместимые вещи...

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