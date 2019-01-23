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СМИ: кузбасские школьники падают в обморок из-за отсутствия денег на питание

, ИА "Амител"
Подобная ситуация наблюдается с учениками сельских школ

Фото: egemen.kz

В Кемеровской области школьники, родители которых не могут оплатить питание, падают в голодные обмороки. Об этом рассказал детский омбудсмен в регионе Дмитрий Кислицын на сессии областного совета, пишет Znak.com, ссылаясь на "Интерфакс". 

"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться", – цитирует издание слова Кислицына. Он отметил, что у родителей нет денег, чтобы кормить детей утром, а также дать ребенку 50 рублей, которые ему нужно платить за обеды.

"Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", – подчеркнул уполномоченный по правам ребенка, уточнив, что подобная ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Кислицын добавил, что обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. На данный момент шефство взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.01.2019 16:39
- гость -

А что оптимизуны говорят?

0  0
23.01.2019 16:41
- гость -

Просто их родители неудачьники по сравнению с Нами.

0  0
23.01.2019 16:50
- гость -

Дожили.

0  0
23.01.2019 16:51
- гость -

зачем рожали если не могут прокормить и дать 50 рэ

0  0
23.01.2019 16:52
- гость -

по мнению некоторых, значит их родители бездельники и нытики, а работы с хорошей зарплатой валом....

0  0
23.01.2019 16:57
Гость

О каком будущем можно говорить в этой стране когда дети голодают. Одни твари набивают требуху черной икрой, строят замки и деньги мешками гребут, а у кого то денег элиментарно нет на еду. ПОЗОР руководителем этой страны где дети падают в голодные обмороки.

0  0
23.01.2019 17:00
- гость -

"зачем рожали если не могут прокормить и дать 50 рэ"

даже тот кто кто может дать 50 Р, а с нового года 70 Р!... не факт что ребенок будет сыт после обеда, выросла только цена на питание! и по 7 уроков каждый день - как тут в обморок не упасть???

0  0
23.01.2019 17:05
- гость -

надо в городах повышать платежи на питание, чтобы в деревнях было бесплатно

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