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В Кемеровской области школьники, родители которых не могут оплатить питание, падают в голодные обмороки. Об этом рассказал детский омбудсмен в регионе Дмитрий Кислицын на сессии областного совета, пишет Znak.com, ссылаясь на "Интерфакс".

"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться", – цитирует издание слова Кислицына. Он отметил, что у родителей нет денег, чтобы кормить детей утром, а также дать ребенку 50 рублей, которые ему нужно платить за обеды.

"Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", – подчеркнул уполномоченный по правам ребенка, уточнив, что подобная ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Кислицын добавил, что обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. На данный момент шефство взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям.