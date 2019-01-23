Фото: egemen.kz
В Кемеровской области школьники, родители которых не могут оплатить питание, падают в голодные обмороки. Об этом рассказал детский омбудсмен в регионе Дмитрий Кислицын на сессии областного совета, пишет Znak.com, ссылаясь на "Интерфакс".
"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться", – цитирует издание слова Кислицына. Он отметил, что у родителей нет денег, чтобы кормить детей утром, а также дать ребенку 50 рублей, которые ему нужно платить за обеды.
"Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", – подчеркнул уполномоченный по правам ребенка, уточнив, что подобная ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.
Кислицын добавил, что обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. На данный момент шефство взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям.
Комментарии
А что оптимизуны говорят?
Просто их родители неудачьники по сравнению с Нами.
Дожили.
зачем рожали если не могут прокормить и дать 50 рэ
по мнению некоторых, значит их родители бездельники и нытики, а работы с хорошей зарплатой валом....
О каком будущем можно говорить в этой стране когда дети голодают. Одни твари набивают требуху черной икрой, строят замки и деньги мешками гребут, а у кого то денег элиментарно нет на еду. ПОЗОР руководителем этой страны где дети падают в голодные обмороки.
"зачем рожали если не могут прокормить и дать 50 рэ"
даже тот кто кто может дать 50 Р, а с нового года 70 Р!... не факт что ребенок будет сыт после обеда, выросла только цена на питание! и по 7 уроков каждый день - как тут в обморок не упасть???
надо в городах повышать платежи на питание, чтобы в деревнях было бесплатно