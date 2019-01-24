Жители 19-ти муниципальных районов Алтайского края за январь получат уменьшенные субсидии на оплату ЖКХ. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что в данных районах до сих пор отсутствуют утвержденные тарифы на тепловую энергию, сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на большом совещании с муниципалитетами в среду, 23 января.

"В результате у малообеспеченных жителей данных территорий снижен размер государственной поддержки, предоставляемой в виде субсидий на оплату услуг ЖКХ", — сказала министр.

Речь идет о районах: Крутихинский, Табунский, Благовещенский, Шелаболихинский, Ребрихинский, Мамонтовский, Павловский, Певромайский, Алейский, Усть-Калманский, Смоленский, Солонешенский, Чарышский, Ельцовский, Курьинский, Третьяковский, Локтевский, Рубцовский, Егорьевский.

Отметим, размер субсидии на оплату ЖКХ рассчитывается исходя из стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, который утверждает правительство региона на основании представленных муниципалитетами данных. А стандарт, в свою очередь, определяется исходя из совокупности цен, тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг.

Поскольку в этих районах до сих пор не определены нормативы на тепловую энергию, то получается, что стандарт стоимости ЖКУ, по которому рассчитывают субсидию, снизился. В результате уменьшился и размер субсидии.

Чтобы решить проблему, следует утвердить тарифы на тепловую энергию, сказала Оськина.

"Главы муниципальных районов должны в кратчайшие сроки предпринять все необходимые меры для урегулирования вопросов по тарификации тепловой энергии", — подчеркнула министр.

Напомним, в 2019 году индексация тарифов на коммунальные услуги для граждан пройдет в два этапа. Первая произошла уже с 1 января, а вторая ожидается с 1 июля. Отметим также, что указом губернатора рост платы граждан за коммунальные услуги в Алтайском крае с января не может превышать 1,7%.