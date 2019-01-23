Барнаульской старушке грозит колония за кражу лекарств и продуктов

Пенсионерку задержали по подозрению в краже продуктов и лекарств у покупательницы супермаркета в Барнауле, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как установлено сотрудниками полиции, 68-летняя старушка похитила пакет с покупками горожанки, оставленный в ячейке хранения вещей.

Для этого она проследила, что женщина отошла достаточно далеко, после чего открыла дверцу, забрала сумку с ее содержимым и скрылась. Ущерб, нанесенный потерпевшей, оценили в три тысячи рублей.

Вскоре подозреваемую задержали. В отношении пожилой гражданки возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.