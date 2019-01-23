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В Новосибирске следователи разбираются в обстоятельствах смерти молодой матери в горбольнице №34. Об этом пишет портал "НГС.Новости".

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Дмитрия Чечулина, по факту произошедшего проводится предварительное следствие, выясняются все обстоятельства.

По словам адвоката потерпевшей стороны, управляющего партнера юридической компании "Стибикина и партнеры" Юлии Стибикиной, женщина поступила в больницу №34 с подозрением на острый аппендицит 19 ноября прошлого года. Чтобы поставить точный диагноз, медики решили отправить её на лапароскопию. В ходе диагностики медики повредили брюшную аорту женщины инструментом, началась обильная кровопотеря.

"Дальше спасали жизнь, очень сильно торопились, повредили подключичные вены, лёгкие повредили. <…> Дословно из заключения при экспертизе трупа <…> эти ранения образованы при проколах иглой проводника для внутривенного катетера", – цитирует издание слова Стибикиной.

Адвокат рассказала, что медики боролись за жизнь пациентки с вечера до утра, однако в 11:50 20 ноября она скончалась. У 38-летней женщины остались двое несовершеннолетних детей.

В областном управлении СКР изданию сообщили, что по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.