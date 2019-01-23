Алтайская лыжница вошла в десятку сильнейших на ЧМ в Финляндии

Алтайская лыжница вошла в десятку сильнейших в Финляндии. Чемпионат мира среди молодёжи до 23-х лет продолжается в Лахти.

Сегодня Яна Кирпиченко показала восьмой результат в гонке на 10 километров свободным стилем. Чемпионкой стала другая российская лыжница Мария Истомина.

Второй финишировала представительница Финляндии Эвелина Пиппо. Бронза у норвежки Тирил Венг.

Послезавтра Кирпиченко поборется за медаль в масс-старте на 15 километров. Напомним, в первый день чемпионата Кирпиченко показала семнадцатый результат в спринтерской гонке классическим стилем.