С 19 по 22 февраля 2019 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр" стартует новый проект — международная выставка строительных, отделочных материалов и оборудования, архитектурных проектов и дизайна SibBuilding Week 2019*.

В декабре 2018 года выставочный оператор ITE** объявил об отмене строительной выставки SibBuild***. Несмотря на это, отраслевая выставка в Новосибирске состоится. Уже в феврале 2019 года МВК "Новосибирск Экспоцентр" соберет, по прогнозам, более 10 тыс. посетителей на новом масштабном мероприятии SibBuilding Week.

Участники представят товары и услуги в разделах "Строительство, материалы и оборудование", "Отделочные материалы. Декор для интерьера", "Инженерные системы и оборудование", "Фасады. Кровля. Окна. Ворота и двери".

В рамках выставки пройдет одно из самых крупных дизайн-событий в Сибири — II Международный форум дизайнеров и архитекторов. Известные зарубежные и российские эксперты расскажут об актуальных тенденциях в архитектуре, дизайне интерьеров и экстерьеров, предметном дизайне и создании комфортной среды.

SibBuilding Week 2019 пройдет при поддержке Правительства Новосибирской области и Аппарата Полномочного представительства президента РФ в СФО.

SibBuilding Week. Узнай новое. Установи прямые контакты. Получи лучшие условия.

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Организатор выставки: "Центр Экспо"

Организаторы форума: САДА , DECOLE, "Центр Экспо"

тел. 8 (383) 363-00-63

www.sibbuilding.ru

Место: МВК "Новосибирск Экспоцентр", ул. Станционная, 104

Возрастное ограничение: 16+

*Сиб Билдинг Уик 2019 – прим.ред.

**АйТиИ- прим.ред.

***СибБилд – прим.ред.