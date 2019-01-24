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Более 10 тыс. гостей: чем удивит участников строительная выставка в Новосибирске

, ИА "Амител"
В МВК "Новосибирск Экспоцентр" пройдет новая строительная выставка и одно из крупнейших дизайн-событий Сибири

С 19 по 22 февраля 2019 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр" стартует новый проект — международная выставка строительных, отделочных материалов и оборудования, архитектурных проектов и дизайна SibBuilding Week 2019*.

В декабре 2018 года выставочный оператор ITE** объявил об отмене строительной выставки SibBuild***. Несмотря на это, отраслевая выставка в Новосибирске состоится. Уже в феврале 2019 года МВК "Новосибирск Экспоцентр" соберет, по прогнозам, более 10 тыс. посетителей на новом масштабном мероприятии SibBuilding Week.

Участники представят товары и услуги в разделах "Строительство, материалы и оборудование", "Отделочные материалы. Декор для интерьера", "Инженерные системы и оборудование", "Фасады. Кровля. Окна. Ворота и двери".

В рамках выставки пройдет одно из самых крупных дизайн-событий в Сибири — II Международный форум дизайнеров и архитекторов. Известные зарубежные и российские эксперты расскажут об актуальных тенденциях в архитектуре, дизайне интерьеров и экстерьеров, предметном дизайне и создании комфортной среды.

SibBuilding Week 2019 пройдет при поддержке Правительства Новосибирской области и Аппарата Полномочного представительства президента РФ в СФО.

SibBuilding Week. Узнай новое. Установи прямые контакты. Получи лучшие условия.

Для бесплатного посещения заполните форму.

Организатор выставки: "Центр Экспо"
Организаторы форума: САДА ,  DECOLE, "Центр Экспо"
тел. 8 (383) 363-00-63
www.sibbuilding.ru
Место: МВК "Новосибирск Экспоцентр", ул. Станционная, 104
Возрастное ограничение: 16+

*Сиб Билдинг Уик 2019 – прим.ред.
**АйТиИ- прим.ред.
***СибБилд – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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