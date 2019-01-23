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Порядка 135 тысяч призывников не берут в армию из-за проблем с нарушением питания. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"По данным комиссии Минобороны, каждый год около 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам по заболеваниям, связанных с нарушением питания", – цитирует агентство слова Поповой.

Она объяснила, что неправильное питание может приводить не только к ожирению, но и например, сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету.

По словам Поповой, власти занимаются проблемами нездорового питания.

Она рассказала, что благодаря планируемым мерам постепенно статистика по количеству россиян, страдающих ожирением, будет уменьшаться.

В 2015 году начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор медслужбы Александр Фисун сообщал, что около 30% призывников освобождают от военной службы по состоянию здоровья.

Он также напомнил, что юношей с ожирением третьей степени вообще не призывают в армию. Если такой парень хочет получить погоны, ему нужно сбрасывать вес под присмотром врачей.

"Сегодня ребят с пониженной массой тела мы призываем меньше, чем излишне упитанных парней. Все из-за того, что перед армией многие молодые люди "подсели" на фаст-фуд: жареную картошку, кока-колу и прочее. А эта пища не сбалансирована по количеству белков, жиров и углеводов", – добавил Фисун.