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Миллион евро: инвестиции в два алтайских маслосырзавода превысят 110 млн рублей

, ИА "Амител"
Средства пойдут на развитие предприятий

Фото: kapitalist.tv

Барнаульский молочный комбинат вложит в развитие Быстрянского и Карагужинского маслосырзавода около 110 млн рублей. Об этом сообщил глава Красногорского района Андрей Вожаков на большом совещании губернатора и муниципалитетов в среду, 23 января.

"На реконструкцию и модернизацию этих предприятий БМК в текущем году направит порядка 44 миллионов рублей (...). В следующем году, по словам руководителя предприятия, планируют направить ещё порядка 1 миллиона евро, то есть более 70 миллионов рублей. Такие вложения позволят нашим маслосырзаводам увеличить объемы выпуска продукции", — сообщил глава района.

По его словам, БМК – один из самых крупных инвесторов района.

Также в 2019 году агрохолдинг "Алтайские поля" планирует построить два новых склада продукции и мехтока. НПЦ "Алтайская чайная компания" строит в райцентре торгово-выставочный зал, который станет местом привлечения туризма. Местные предприниматели построят цех по переработке зерна, цех по первичной переработке мяса и изготовлению полуфабрикатов.

Всего за два последних года в район из разных источников поступило порядка 200 млн рублей инвестиций. Например, в 2018 году году по программе строительства подъездных путей к животноводческим фермам и сельхозпредприятиям в Красногорском районе построили дороги к двум хозяйствующим объектам. Сейчас заканчивается строительство моста в поселке Горный, продолжается возведение защитного сооружения в селе Быстрянка, пострадавшего от наводнения в 2014 году.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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