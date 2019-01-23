Мария Мотузная намерена судиться с "оскорбленными" студентками

Уголовное дело в отношении обвиненной в экстремизме Марии Мотузной прекращено, но она намерена также получить компенсацию и привлечь к ответственности лиц, способствовавших ее уголовному преследованию, сообщают "Вести-Алтай".

В первую очередь девушка намерена привлечь к ответственности за клевету студенток юрфака Дарью Исаенко и Анастасию Битнер, которые давали против нее свидетельские показания.

"За то, что просто пришли в суд, наговорили ерунды – получили право изменить свою жизнь, сменить имя. Мне такого права никто пока не давал, это всё сложно забыть, всё, что со мной происходило, – объяснила несостоявшаяся "экстремистка". – Хочется, чтобы общественное порицание существовало в их отношении".

Также она желает наказания для ее первой государственной защитницы. Какие именно действия адвоката ее возмутили, не уточняется.

"Следующая цель – это реабилитация, компенсация и то, чтобы моего "государственного защитника" лишили статуса, – написала Мотузная в своем "Твиттере".

Напомним, уголовное дело в отношении уроженки Барнаула прекратили после вступления в силу закона о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ. В частности, отныне фигурантами уголовного дела могут стать лица, повторно размещающие возбуждающие ненависть картинки либо создавшие "серьезную угрозу для основ конституционного строя и безопасности государства".