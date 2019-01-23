Мария Мотузная намерена судиться с "оскорбленными" студентками

Уголовное дело в отношении обвиненной в экстремизме Марии Мотузной прекращено, но она намерена также получить компенсацию и привлечь к ответственности лиц, способствовавших ее уголовному преследованию, сообщают "Вести-Алтай".
В первую очередь девушка намерена привлечь к ответственности за клевету студенток юрфака Дарью Исаенко и Анастасию Битнер, которые давали против нее свидетельские показания.
"За то, что просто пришли в суд, наговорили ерунды – получили право изменить свою жизнь, сменить имя. Мне такого права никто пока не давал, это всё сложно забыть, всё, что со мной происходило, – объяснила несостоявшаяся "экстремистка". – Хочется, чтобы общественное порицание существовало в их отношении".
Также она желает наказания для ее первой государственной защитницы. Какие именно действия адвоката ее возмутили, не уточняется.
"Следующая цель – это реабилитация, компенсация и то, чтобы моего "государственного защитника" лишили статуса, – написала Мотузная в своем "Твиттере".
Напомним, уголовное дело в отношении уроженки Барнаула прекратили после вступления в силу закона о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ. В частности, отныне фигурантами уголовного дела могут стать лица, повторно размещающие возбуждающие ненависть картинки либо создавшие "серьезную угрозу для основ конституционного строя и безопасности государства".
Следующая цель — это реабилитация, компенсация и то, чтобы моего "государственного защитника" лишили статуса 😎— Frolová (@La72La) January 16, 2019
Комментарии
Молодец, Маня! Надеюсь у тебя что нибудь получится.
Дали Марии поблажку,она и "развязалась". Это называется:посади свинью за стол,она и ноги на стол.
18:30
- гость -
Молодец, хорошо лижешь сапоги барину.
У Мани что-нибудь должно получиться.Для начало ей необходимо вступить в какую-нибудь партию под крыло МБХ.Но без командировок в далёкие страны.
Молодец Машка поставила лимиту раком !
Тока теперь в другую сторону
18:30
- гость -
Дали Марии поблажку,
Давание поблажек означает лишь одно - ты г.. и законы твои и всей конторы - г..!!
18:36
- гость -
Но без командировок в далёкие страны.
Не переживай, Пригожин и вагнеровцы тоже за это ответят.
Дали Марии поблажку,она и "развязалась"
Настряпал абсурдных законов\русских статей - общество возмутилось(!) этой нелепицей, сделал "поблажку". Герой!!
"З" - законотворчество по-рашковански.
18:37
За тобой,наглец,сейчас выехали из структур,приближённых к повару Пригожину.Жди,скоро подъедут к твоему дому с поварёжками.
хорошо Маша там устроилась, раз есть силы судиться с этими прошмандовками. но успеха в пынских судах ей не добиться. только в ЕСПЧ.