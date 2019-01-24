24 января отмечается народный праздник Федосеев день. По-другому его называют Федосей Весняк, День Федосея, Федосеево тепло, Худосей, Весняк. Рассказываем, как в этот день предсказывали погоду на весну.

Почему этот день называется Федосеевым?

В этот день чтили память преподобных Феодосиев: Великого и Антиохийского.

Феодосий Антиохийский – это христианский подвижник, сирийский пустынник. Он родился в богатой семье, но покинул родной дом с юных лет. Феодосий постоянно молился, носил вериги и власяницу. Постоянные молитвы и пост усмирили в нем плотские страсти, гнев и плохие помыслы. Слава о нем стала распространяться на далекие расстояния. К молитвам Феодосия стали обращаться не только простые граждане, его стали чтить даже разбойники. Однако, сторонясь людей и не желая славы, он покинул свое место и рядом с селом Маратон основал Маратонский монастырь. Там он и скончался.

Феодосий Великий – это христианский святой. Он, как и Феодосий Антиохийский, решил вести подвижнический образ жизни и отправился в Палестину. Там он поселился в пещере. В ней он жил и беспрестанно молился 30 лет. К нему стали приходить те, кто решил назвать его своим учителем. Когда таких людей стало слишком много, Феодосий основал монастырь.

Федосеев день: народные традиции 24 января

На Руси этот день часто бывал очень холодным. В народе говорили, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться – поэтому она колдует морозы. От этих морозов люди ждали беды.

Многие в этот холодный период года подвергались простудным заболеваниям. Согласно поверью, избавиться от них можно было с помощью неприятных запахов. В этот день окуривали весь дом, чтобы лихорадка-трясавица не напала. Детей же на ночь закутывали в шкуру животного или простую шубу. Также в этот праздник посещали баню. Считалось, что пар способен поднять больного человека на ноги.

С морозами были связаны и некоторые приметы:

- Погода этого дня указывает на погоду ноября.

- Если в этот день утром шел снег, то стоит ждать вечерних морозов и холодных дней.

- Если на Федосеев день стоит теплая погода, то весна будет дождливой и рано вступит в свои права.

- Если 24 января появились сосульки, то в феврале будет стоять теплая погода.

- Собака на Федосея начала скулить – болезнь в дом постучится.

- В этот день не одалживают денег, не стригут ногти и не обрезают волосы.

- В Федосеев день желательно испечь пирог с зеленью и съесть его не разрезая, а отламывая от краев.