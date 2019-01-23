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Барнаулец перевел мошенникам деньги, пытаясь купить двигатель для машины

, ИА "Амител"
Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей

Фото: deseretnews.com

Барнаульские полицейские устанавливают личности злоумышленников, которые обманным путем похитили 17 тысяч рублей у жителя столицы Алтайского края. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потерпевший оставил заявку на одном из сайтов на покупку двигателя для своей машины, где указал личный номер мобильного телефона. Всего ему позвонил неизвестный и заявил, что у него якобы есть нужная деталь. После этого "продавец" выслал барнаульцу на электронную почту счет на оплату товара. 

После того, как мужчина перевел деньги, он позвонил продавцу, чтобы уточнить детали отправки товара. Телефон мошенника оказался выключен. Потерпевший понял, что стал жертвой преступников и обратился с заявлением в органы внутренних дел. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что абонентский номер, с которого звонили барнаульцу, зарегистрирован в Московской области.

Полицейские просят барнаульцев быть внимательными при совершении сделок через интернет. Быть бдительными к неизвестным, которые предлагают совершить финансовые операции путем подключения услуг через банкоматы или перевода денежных средств. Проверять информацию с предложениями, поступающими от незнакомых лиц и не сообщать им данные своих карт.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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