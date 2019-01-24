"Немалый бизнес" – это открытый конкурс для предпринимателей малого и среднего бизнеса России в возрасте до 40 лет, которые меняют нашу страну и транслируют ценности предпринимательства всему обществу. Алтайский край представлен в двух серьезных номинациях – "Инновационный прорыв" и "Стремительный рост".

Компания "Алтайский лен" претендует на получение премии в номинации "Инновационный прорыв". Здесь представлены бизнесмены, которые смогли добиться значительного финансового результата за счет использования инновационных подходов в предпринимательстве.

Компанию представляет предприниматель Инна Прасолова, ей 38 лет. Предприятие имеет собственное производство функциональных инновационных продуктов питания из семян льна: масло льняное, мука льняная, семена льна, приготовленные специальным способом, батончики с добавлением льна и льняной муки, витаминная добавка из льняной муки, кисели и массажные масла на основе льняного. Совместно с российскими учеными проводится работа по созданию льняного белка, который полноценно может заменить соевый, но в отличие от соевого белка, льняной – не генномодифицирован (уже разработана технология, получены опытные образцы).

Также разработан продукт на основе льняного масла – средство от ожогов и ран, проведены клинические испытания. Продукт зарекомендовал себя как эффективное средство (область применения – косметология, ожоговые центры, армия и др.). Продукция "Алтайского льна" имеет 2 золотые медали – "Продэкспо-2018" в номинации "Инновация в составе продукта" и "Продукт года" (Алтайский край, деловой рейтинг "Менеджер года-2017"). Инна Прасолова стала лауреатом конкурса "Лучший предприниматель г. Барнаула" (решение администрации г. Барнаула, май 2018 г.).

На лидера в номинации "Стремительный рост" претендует "АлтайГлонассМониторинг" во главе с Алексеем Трофимчуком, ему 39 лет. Компания "АлтайГлонассМониторинг" занимается установкой и обслуживанием современных высокотехнологичных информационных систем на транспортные средства на территории Сибирского ФО, таких как системы спутникового мониторинга транспорта, системы тахографического контроля, системы контроля и мониторинга процессов.

"Основа отличных финансовых результатов компании – это дружный и сплоченный коллектив, настоящая команда профессионалов. Я подал заявку именно в номинацию "Стремительный рост" для того, чтобы заявить об успехе всего нашего коллектива", – поделился Алексей.

Примечательно, что оба предприятия поддерживаются Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства.

Выбор победителей текущего этапа производится путем открытого голосования. Поддержать предпринимателей уже смогли более 2200 пользователей рунета. Кто является лидером – пока неизвестно, а потому и Инне и Алексею важен каждый голос. Проголосовать за земляков можно на сайте премии до 6 февраля 2019 г.