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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею введения соцнорм потребления электроэнергии для населения. Он отметил, что в данный момент идет экспертное обсуждение данной темы, пишут "Известия".

"Сначала нужно дождаться формирования консолидированной позиции кабинета министров. Пока со стороны Кремля нечего сказать по этой теме", — заявил Песков на брифинге в среду, 23 января.

Ранее в этот день газета "Коммерсант", ссылаясь на свои источники сообщила о планах Минэкономразвития ввести для населения соцнормы потребления электроэнергии и отменить льготные тарифы для электроплит. Издание пишет, что в РФ предлагается ввести социальную норму потребления электроэнергии на уровне 300 кВт/​ч, в пределах которой она будет оплачиваться по базовому тарифу. При потреблении до 500 кВт/​ч ценник повысят, выше данных показателей стоимость электроэнергии будет рассчитываться по "экономически обоснованному" тарифу.

Ранее по этой теме высказывался глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс. Выступая на Гайдаровском форуме 16 января, он заявил, что единственным способом повышения энергоэффективности в РФ является введение соцнормы потребления электроэнергии, при которой тарифы на электричество должны быть повышены при больших объемах использования. Он заявил, что к увеличению цен на электроэнергию нужно подходить взвешенно, поскольку "Россия — страна бедная".