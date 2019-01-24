В Алтайском крае в очереди на земельные участки стоят более 11 тысяч многодетных семей. Об этом сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на большом совещании с муниципалитетами в среду, 23 января.

Она отметила, что такая мера поддержки молодых семей, как выделение земельного участка в Алтайском крае, особо востребованна. Однако реализация этой программы пока вызывает сожаление, хотя проблемы, по словам Оськиной, в данном случае объективные:

"К сожалению, здесь имеются объективные проблемы. Не всегда к данным земельным участкам проведена инфраструктура, не всегда достаточно участков в муниципальных образованиях. В результате в настоящий момент в очереди стоят 11 000 многодетных семей".

Также министр напомнила о дополнительном постановлении правительства Российской Федерации по поводу устранения подобной очереди и попросила руководителей муниципалитетов принять все меры к решению данной проблемы:

"Просим вас дополнительно проработать вопрос о предоставлении земельных участков многодетным семьям и принять все исчерпывающие меры по устранению очереди".

Органами власти региона будут проработаны механизмы оказания мер поддержки семьям, стоящим в очереди на земельный участок, сообщила министр.

Всего в Алтайском крае 27,9 тысячи многодетных семей. С 2011 года по 2018 год семьям, воспитывающим трех и более детей, предоставлено 3,2 тысячи земельных участков. В очереди стоят еще 11,2 тысячи семей.

Отметим, в Алтайском крае накопилось и много вопросов по реализации программы "Молодая семья".