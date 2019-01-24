В Алтайском крае в очереди на земельные участки стоят более 11 тысяч многодетных семей. Об этом сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на большом совещании с муниципалитетами в среду, 23 января.
Она отметила, что такая мера поддержки молодых семей, как выделение земельного участка в Алтайском крае, особо востребованна. Однако реализация этой программы пока вызывает сожаление, хотя проблемы, по словам Оськиной, в данном случае объективные:
"К сожалению, здесь имеются объективные проблемы. Не всегда к данным земельным участкам проведена инфраструктура, не всегда достаточно участков в муниципальных образованиях. В результате в настоящий момент в очереди стоят 11 000 многодетных семей".
Также министр напомнила о дополнительном постановлении правительства Российской Федерации по поводу устранения подобной очереди и попросила руководителей муниципалитетов принять все меры к решению данной проблемы:
"Просим вас дополнительно проработать вопрос о предоставлении земельных участков многодетным семьям и принять все исчерпывающие меры по устранению очереди".
Органами власти региона будут проработаны механизмы оказания мер поддержки семьям, стоящим в очереди на земельный участок, сообщила министр.
Всего в Алтайском крае 27,9 тысячи многодетных семей. С 2011 года по 2018 год семьям, воспитывающим трех и более детей, предоставлено 3,2 тысячи земельных участков. В очереди стоят еще 11,2 тысячи семей.
Отметим, в Алтайском крае накопилось и много вопросов по реализации программы "Молодая семья".
Комментарии
Всё ложь! Сколько участков с инфраструктурой? Ну хотя бы в процентах? А потом выбрать участки с инфраструктурой и посадить тех кто их выделял, вместе с родственниками многодетных , ибо без подмазывания-коррупции дело не решалось.
Опять демагогия. Ну получил я участок и что дальше ? Чисто поле в Бельмесево, нас там не одна сотня семей , нет не воды, не света, не дорог, просто поле. А, даааа, суды выиграны, администрацию города обязали все провести. Прошло два года после суда ... все в том же русле. Что там Д.А.М. порручил, за три года устранить очередь, до апреля 2019 года?
уже 6,5 лет в очереди за этой так называемой "поддержкой многодетных семей"... Зачем принимать законы, которые не могут быть реализованы, для того, чтобы в очередной раз позлить народ?