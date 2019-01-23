Фото: gazprom.ru

Долг россиян за поставленный "Газпромом" газ по данным на 1 декабря прошлого года равен 37,9 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Газпром межрегионгаз".

"Просроченная задолженность населения на 1 декабря 2018 года — 37,9 миллиарда рублей", — цитирует агентство слова представителя компании.

При этом по данным на 1 января прошлого года просроченный долг населения за газ был равен 30,1 миллиарда рублей.

Напомним, Заводской районный суд Грозного в середине января по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей.

В "Газпроме" назвали решение противоречащим действующим правовым нормам и несправедливым по отношению к добросовестным плательщикам. "Газпром межрегионгаз Грозный" в начале текущей недели подал апелляционную жалобу на данное решение, а во вторник Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании против списания долгов, назначив в региональном ведомстве служебную проверку "в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением".