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Сбербанк РФ намерен постепенно снижать комиссии за денежные переводы физлиц внутри своих территориальных банков. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на "Интерфакс" и слова главы банка Германа Грефа.

"Мы в начале прошлого года приняли решение о постепенном снижении комиссии до полной отмены", – цитирует издание его слова.

Греф отметил, что сначала будут внедряться тарифы по пакетам для отдельных групп клиентов. "Пакеты, допустим, мы сейчас приняли для крупных партнеров, то есть наши крупные работодатели, наши партнеры, зарплатники, все комиссии полностью отменены", – заявил он и прокомментировал, что банку тяжело единоразово отменить комиссии, но это значимый шаг. Греф не назвал финансовые потери от отмены тарифов по переводам, но отметил, что "это большая сумма".

Говоря о комиссии при переводах, глава банка рассказал, что ЦБ РФ еще не обсуждал с финансовым учреждением обязательное участие в системе быстрых платежей (СБП). Ранее Сбербанк заявлял, что пока не собирается присоединяться к СБП и "находится в диалоге с Центробанком" по этой теме.

СБП позволит физическим лицам отправлять и получать платежи со счетов и на счета в любых банках России. Оператором, а также расчетным банком системы является Центробанк. Роль операционного платежно-клирингового центра исполняет Национальная система платежных карт. В текущем году все переводы будут осуществляться бесплатно. Со следующего года комиссия будет составлять от 1 до 6 рублей.

"Знаете, я уже много раз говорил: нам интересно поддержание конкурентных условий. Нам никто не подарил эту систему переводов Сбербанка. Мы, собственно, изобрели ее, внедрили", – заявил Греф. Глава Банка России не видит оптимальной "такую квазиконкуренцию с помощью регулятора". Он отметил, что банк готов "к любому варианту, в принципе". "Нам кажется, это просто лишний шаг. Все равно уже параллельно создается коммерческая система. Мы пока не понимаем, что это за платформа, надо исследовать ее", – завил глава банка. Он подчеркнул, что нужно изучить СБП и понять, "какие выгоды получим не только мы, но и наши клиенты".