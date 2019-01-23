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Дмитрий Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство и недостаточную эффективность использования инвестиций. Об этом пишет ТАСС.

"Хотел еще обратить внимание, это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством", – заявил премьер-министр, отметив, что нужно прекратить "болтать, куда мы полетим в 2030 году". Он призвал ведомство "работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке".

Глава правительства заявил, что с эффективностью использования выделяемых инвестиций тоже существует определенная проблема. По его словам, в минувшем году Роскосмос около 16% бюджетных инвестиций не использовал. Медведев признал, что частично это было обусловлено объективными причинами, однако это все равно "недозагруженные предприятия и невыполненные научные работы". В результате, добавил он, одна из конкурентных структур развивается "медленнее, чем нам нужно, ну и существуют финансовые трудности для различных подведомственных структур".

Медведев указал также на недостаточно высокие темпы строительства космодрома Восточный. "Показательной является ситуация с космодромом Восточный, где строительство должно было завершиться в прошлом году", – отметил он, сделав акцент на том, что много запланированных объектов так и не построили. На их достройку Роскосмос запрашивает допсредства.

При этом в текущем году нужно начать строительство второй очереди, чтобы к 2021 году Восточный был полностью готов к запуску космических аппаратов разного назначения с использованием ракеты-носителя тяжелого класса. "Очевидно, что та динамика, которая есть, не позволяет в эти сроки уложиться, значит необходимы усилия, необходимо предпринять все меры, зависящие от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки", – подытожил премьер-министр, призвав создать эффективные механизмы управления и финансирования внутри Роскосмоса, чтобы исправить ситуацию.

По мнению главы правительства, за исполнением принятых решений и соблюдением установленных сроков и стандартов качества нужно установить жесткий контроль.