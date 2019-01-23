Фото: misanec.ru

Приморская прокуратура проверит появившуюся в сети информацию об уроке полового воспитания для учеников сельской школы, который провели экс-заключенные. Об этом в среду, 23 января, сообщил ТАСС, ссылаясь на старшего помощника прокурора Приморья Елену Телегину.

"Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства об образовании в связи с размещением в СМИ сообщений о нарушении прав учащихся одной из сельских школ Михайловского района", — цитирует ее слова агентство.

Ранее в сети появилась информация, которую затем распространили СМИ, что в средней школе села Первомайского в Михайловском районе Приморья прошел урок для мальчиков 5-7 классов, который провели местные криминальные авторитеты. Они рассказали детям о правильном сексуальном поведении, а также о том, что ждет нарушителей данных правил в местах заключения.

Власти Михайловского района и Приморского края пока ситуацию не прокомментировали.