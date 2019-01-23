Прокуратура Приморья проверит информацию о лекции "бандитов" в школе

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Прокуратура Приморского края проверит появившуюся в сети информацию об уроке полового воспитания для учеников сельской школы, который провели бывшие заключенные. Об этом в среду ТАСС старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.

"Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства об образовании в связи с размещением в СМИ сообщений о нарушении прав учащихся одной из сельских школ Михайловского района", — сообщила Телегина.

Ранее на сайте pikabu.ru и в СМИ появилась информация о том, что в средней школе села Первомайского в Михайловском районе Приморье прошел урок для мальчиков 5-7 классов, который провели местные криминальные авторитеты. Они рассказали школьникам о правильном сексуальном поведении и о том, что грозит в местах лишения свободы нарушителям озвученных правил.

Власти Михайловского района и Приморского края пока ситуацию не комментируют.