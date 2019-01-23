Детский омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за сообщений об обмороках детей

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Кемеровской области, чтобы проверить информацию о голодных обмороках у детей. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Как отмечается, проводится мониторинг сельских школ региона, чтобы выявить подобные случаи в других учебных заведениях.

Кузнецова указала на недопустимость разницы в обеспечении питанием детей в школах на основе имущественного ценза. По ее словам, в настоящий момент разрабатываются новые правила СанПиН, законопроект о детском питании проходит последние стадии голосования. Кузнецова отметила, что документы должны урегулировать большинство вопросов, утвердив единые правила и подходы к организации питания детей. Она добавила, что в настоящий момент в регионах проблемы с питанием решаются в ручном режиме.

Ранее детский омбудсмен Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил, что в школах зафиксированы единичные случаи обмороков у школьников. По его словам, дети из малоообеспеченных семей, живущие в отдаленных поселках, часто не завтракают и не обедают из-за отсутствия денег. Омбудсмен рассказал, что привлекает в школы, из которых поступили обращения, бизнесменов, которые берут эти вопросы на себя.

В пресс-службе администрации Кемеровской области РБК заявили, что омбудсмен рассказал о "десятках" обращений от педагогов. При этом замгубернатора региона Елена Пахомова указала, что Кислицын не сообщал о них главе региона или в департамент образования. Губернатор Сергей Цивилев поручил проверить образовательные учреждения на наличие таких фактов. По данным администрации Кузбасса, охват школьников горячим питанием в регионе в 2018 году составил 90,1%. Остальные 10% либо пользуются буфетом, либо едят дома, но "стоят на контроле".