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Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в кемеровскую прокуратуру, чтобы проверить информацию о голодных обмороках у школьников. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сайт омбудсмена.

Сообщается, что проводится мониторинг сельских школ региона для выявления подобных случаев в других учебных заведениях.

Кузнецова отметила недопустимость разницы в обеспечении питанием школьников на основе имущественного ценза. Она добавила, что сейчас разрабатываются новые правила СанПиН, законопроект о детском питании проходит последние стадии голосования. По ее словам, документы должны урегулировать большинство вопросов, утвердив единые правила и подходы к организации питания детей. Она добавила, что сейчас в регионах проблемы с питанием решаются в ручном режиме.

Ранее кемеровский уполномоченный по правам детей Дмитрий Кислицын сообщил, что в школах зафиксированы единичные случаи обмороков у школьников. Он сообщил, что дети из малообеспеченных семей, живущие в отдаленных поселках, часто не завтракают и не обедают из-за того, что у них нет денег. Он рассказал, что привлекает в школы, откуда поступили обращения, бизнесменов, которые берут данные вопросы на себя.

В пресс-службе администрации региона заявили изданию, что омбудсмен рассказал о "десятках" обращений от педагогов. При этом замгубернатора региона Елена Пахомова указала, что Кислицын не сообщал о них главе региона или в департамент образования. Глава региона Сергей Цивилев поручил проверить образовательные учреждения на наличие данных фактов. В администрации Кузбасса отметили, что охват школьников горячим питанием в регионе в прошлом году составил 90,1%. Остальные 10% либо пользуются буфетом, либо едят дома, но "стоят на контроле".