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Адвокат Насти Рыбки заявил, что не знает о помощи Белоруссии в ее освобождении

, ИА "Амител"
Ранее белорусский МИД назвал освобождение Насти Рыбки комплексной заслугой ведомства и президента

Фото: f9.pmo.ee

Адвокат Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) Дмитрий Зацаринский заявил, что он не знает о помощи белорусских дипломатов в освобождении его подзащитной из-под стражи под обязательство явиться в суд. Ранее подобное заявление сделали в МИД Белоруссии, пишет РИА "Новости".

"Мне неизвестно о том, что белорусские дипломаты как-то поучаствовали в её судьбе", — цитирует агентство слова защитника.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал "комплексной заслугой" освобождение в России Вашукевич. Говоря о поручении белорусского лидера Александра Лукашенко заняться освобождением Вашукевич, Макей отметил, что все поручения главы государства, которые ведомство получает, "исполняются беспрекословно, качественно и в срок".

Кириллова, Вашукевич и двух других фигурантов дела задержали в аэропорту Шереметьево вечером 17 января. Затем их доставили в ИВС Зябликово в столице РФ, где с ними проводились следственные действия. На следующий день МВД обратилось в Нагатинский суд столицы, чтобы избрать Рыбке и Лесли меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц, при этом других задержанных отпустили под подписку о невыезде. Заседания были отложены на 72 часа по просьбе прокурора – тот посчитал, что для принятия решения нужно истребовать дополнительные материалы. Тогда же появилась информация, что Рыбка и Лесли не признают вину. 22 января днем Кириллова и Вашукевич отпустили из-под стражи под обязательство о явке, а суд прекратил производство по ходатайствам следствия об их аресте.

Следствие подозревает всех фигурантов в вовлечении в занятие проституцией в составе группы лиц.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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