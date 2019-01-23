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Противогололедные реагенты безвредны и не приводят к обострению хронических заболеваний. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Она подчеркнула, что реагенты были осмотрены не раз. "Имеются аргументированные основания их использовать. Говорят, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний – этого на самом деле нет, статистика этого не показывает", – добавила она.

По ее словам, ведомство не раз проверяло реагенты в столице РФ. При этом она выразила готовность рассмотреть факты негативного влияния реагентов.