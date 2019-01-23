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Ханты-Мансийский районный суд решил арестовать на два месяца – до 22 марта текущего года – пассажира рейса Сургут – Москва, которого обвиняют в попытке угона воздушного судна "Аэрофлота". Об этом пишет РИА "Новости".

Судья Ринат Ахметов отметил, что причин, препятствующих нахождению обвиняемого под стражей, не установлено. "На основании изложенного... суд постановил избрать Шаповалову Павлу Павловичу... меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 марта 2019 года", – цитирует агентство его слова.

Защита настаивала на избрании домашнего ареста или подписки о невыезде, поскольку обвиняемый является жителем округа. Сам Шаповалов отказался давать пояснения.

Напомним, инцидент с рейсом SU1515 Сургут – Москва произошел во вторник, 22 января. Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Следователи установили, что в ходе полета мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал направить самолет в Афганистан. Его задержали, по факту угона воздушного судна, сопряженного с угрозой применения насилия, возбуждено уголовное дело.

В ходе допроса Шаповалов, житель села Угут Сургутского района, заявил, что ему "не надо было лететь в Афганистан".