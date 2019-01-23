Правительство решило не трогать тарифы на электроэнергию

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Правительство отложило введение социальной нормы потребления электричества для населения. Такое решение принято по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января, сообщил его представитель Илья Джус.

"Принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов", — сказал Джус.

По его словам, вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей можно будет снова рассмотреть только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года.

Вместо введения соцнормы правительство одобрило другие меры — введение платы за резерв сетевой мощности, которое позволит устранить перекрестное субсидирование между промышленными потребителями на сумму более 100 млрд руб. ежегодно. Для устранения перекрестного субсидирования в электроэнергетике обсуждались другие механизмы повышения эффективности отрасли, не связанные с финансовой нагрузкой на население, добавил Джус.