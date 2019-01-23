Четверг, 24 Январь, 00:59

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,33
€ 75,39
245671
Обь
4см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

Правительство решило не трогать тарифы на электроэнергию

, ИА "Амител"
Этот вопрос можно будет рассмотреть после детального определения финансовых последствий для разных категорий граждан

Фото: miloserdie.ru

Кабмин отложил введение соцнормы потребления электричества для населения. Это решение принято после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака в среду, 23 января, пишет РБК, ссылаясь на его представителя Илью Джуса.

"Принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов", — цитирует издание слова Джуса.

Он отметил, что к вопросу о более справедливом распределении тарифной нагрузки между разными категориями россиян могут вернуться после детального определения финансовых последствий для различных категорий потребителей и с учетом итогов мониторинга реальных доходов населения по итогам этого года.

Вместо введения соцнормы кабмин одобрил другие меры - введение платы за резерв сетевой мощности, позволяющее устранить перекрестное субсидирование между промышленными потребителями на сумму свыше 100 миллиардов рублей каждый год. Для устранения перекрестного субсидирования в электроэнергетике обсуждались иные механизмы повышения эффективности отрасли, которые не были связаны с финансовой нагрузкой на население, отметил Джус.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
00:05
Росстат: цены на яйца и свинину снизились в РФ 0
23:57
Угонщик рейса Сургут - Москва заявил о роли в терактах 11 сентября 0
23:41
Путин побывал в виртуальной реальности во время посещения МГУ 0
23:21
Правительство решило не трогать тарифы на электроэнергию 0
22:53
Обвиняемый в угоне рейса Сургут – Москва арестован на два месяца 0
22:41
Банки в РФ получили 1,3 триллиона рублей прибыли в прошлом году 0
22:23
Роспотребнадзор заявил о безвредности противогололедных реагентов 0
21:54
Адвокат Насти Рыбки заявил, что не знает о помощи Белоруссии в ее освобождении 0
21:40
Детский омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за сообщений об обмороках детей 0
21:21
Прокуратура Приморья проверит информацию о лекции "бандитов" в школе 0
20:57
Медведев раскритиковал Роскосмос за медлительность и прожектерство 0
20:38
"Яндекс" создал бортовой компьютер для автомобилистов 0
20:23
Сбербанк собирается отменить комиссии за внутрибанковские переводы 1
19:48
"Газпром" назвал сумму задолженности россиян за поставленный газ 0
19:21
Жителя Новоалтайска избили до смерти за "непристойное" предложение 0
19:08
Коротко о главном: дороги Алтая, музей-долгострой и запрет на рубки
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 января
18:47
Полицейские помогли жителю Алтайского края вырваться из "снежного плена" 2
18:44
Кремль прокомментировал идею введения соцнорм энергопотребления 6
18:23
Барнаулец перевел мошенникам деньги, пытаясь купить двигатель для машины 0
18:02
Мария Мотузная намерена судиться с "оскорбленными" студентками 15
17:46
Миллион евро: инвестиции в два алтайских маслосырзавода превысят 110 млн рублей 0
17:34
Российская армия лишается 135 тысяч призывников из-за их неправильного питания 1
17:21
Алтайская лыжница вошла в десятку сильнейших на ЧМ в Финляндии 0
17:11
Барнаульской старушке грозит колония за кражу лекарств и продуктов 2
17:03
Объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае вырос на 6% 0
16:51
Женщина с подозрением на аппендицит умерла в новосибирской больнице 4
16:42
Временный запрет на рубку на некоторых участках леса ввели в Алтайском крае 7
16:23
Рубцовчанку осудили за "обнуление" найденной банковской карты 0
16:16
СМИ: кузбасские школьники падают в обморок из-за отсутствия денег на питание 17
16:01
Россиян хотят наказывать за фейковые новости и неуважение к обществу 16
15:43
Самые известные попытки захвата и угона самолетов в 2000-2019 годах 0
15:31
Строительство Государственного художественного музея возобновили в Барнауле 11
15:23
Эксперт об угоне самолета: "Неадекватных пассажиров можно отсекать" 3
15:14
Мэрия Барнаула организует онлайн-голосование для отбора территорий для ремонта 13
15:10
Стал известен срок выхода новых песен ABBA 0
15:03
В США осудили сутенера, который клеймил своих секс-рабынь 2
14:51
Шесть новых поликлиник появятся в Алтайском крае к 2024 году 2
14:43
Экс-главу администрации Топчихинского района осудили за мошенничество 1
14:29
Сверить часы: Виктор Томенко провел первое большое муниципальное совещание 7
14:17
Назначена дата начала приемки квартир долгостроя в ЖК "Демидов парк" 4
14:04
СМИ сообщили о продаже бизнес-джетов Ротенбергов из-за санкций 2
13:53
Десятки больных открытой формой туберкулеза покинули бийский тубдиспансер 7
13:45
Новые хоккеисты пополнили состав барнаульского «Алтая» 0
13:33
День студента в АлтГТУ: крестный ход, "Ползуновский" сбитень и веселые старты 0
13:23
Дружившего с козлом Тимуром тигра Амура хотят отправить Краснодарский край 0
13:16
Экипаж рассказал о состоянии мужчины, который пытался угнать самолет 0
13:05
Труп женщины с пятью ножевыми ранениями нашли в Барнауле 6
12:49
Иномарка протаранила крыльцо банка при массовом ДТП в Барнауле 2
12:35
Парковку у музея "Город" запретят в Барнауле с 24 января 2
12:21
Что известно о попытке угона самолета Сургут – Москва и кем оказался угонщик 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.