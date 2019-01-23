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Кабмин отложил введение соцнормы потребления электричества для населения. Это решение принято после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака в среду, 23 января, пишет РБК, ссылаясь на его представителя Илью Джуса.

"Принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов", — цитирует издание слова Джуса.

Он отметил, что к вопросу о более справедливом распределении тарифной нагрузки между разными категориями россиян могут вернуться после детального определения финансовых последствий для различных категорий потребителей и с учетом итогов мониторинга реальных доходов населения по итогам этого года.

Вместо введения соцнормы кабмин одобрил другие меры - введение платы за резерв сетевой мощности, позволяющее устранить перекрестное субсидирование между промышленными потребителями на сумму свыше 100 миллиардов рублей каждый год. Для устранения перекрестного субсидирования в электроэнергетике обсуждались иные механизмы повышения эффективности отрасли, которые не были связаны с финансовой нагрузкой на население, отметил Джус.