Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин оказался в виртуальной реальности в ходе своего визита МГУ им. Ломоносова. Об этом пишет канал "360", ссылаясь на RT.

Очки виртуальной реальности помогли Путину увидеть оцифрованные экспонаты антропологического музея университета. Этот проект придумали и воплотили в жизнь студенты университета, чтобы выставочные образцы были доступны всем для изучения.

В среду, 23 января, Путин присутствовал на заседании попечительского совета МГУ. В ходе встречи глава государства заявил, что отечественному высшему образованию нужно стремительно наращивать темп и улучшать свои позиции в мире.

Кроме этого, президент отметил, что МГУ по большинству показателей в рейтингах опережает иные вузы страны. Позднее он посоветовал руководству университета обратить внимание на растущую конкуренцию.

Путин отметил, что уже есть вузы, которые могут бросить вызов МГУ, в том числе в физике — направлении, считающимся сильным в Московском государственном университете.