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Обвиняемый в угоне рейса Сургут — Москва заявлял о своей причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США. Об этом пишет канал "360", ссылаясь на канал СКР в WhatsApp.

Отмечается, что информация об этом появилась в ходе судебного заседания, на котором 41-летнего Павла Шаповалова арестовали на два месяца.

Судья, зачитывая материалы дела, сообщил, что обвиняемый пугал экипаж самолета причастностью к терактам. "Бортпроводница рейса Сургут — Москва заявила, что Шаповалов сообщил, будто причастен к терактам 11 сентября, попросив сменить курс на Афганистан", — цитирует канал слова судьи.

Напомним, инцидент с самолетом "Аэрофлота" произошел днем 22 января. Пассажир потребовал у экипажа направить самолет в Афганистан. В результате судно село в аэропорту Ханты-Мансийска, а злоумышленника задержали силовики.

Позднее суд арестовал Шаповалова на два месяца. Защита при этом просила отправить его под домашний арест или взять с него подписку о невыезде.

11 сентября 2001 года в США экстремисты захватили четыре самолета, два из которых врезались в башни Всемирного торгового центра, третий — в здание Пентагона, а четвертый рухнул в Пенсильвании.