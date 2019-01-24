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Цены на куриные яйца в период с 15 по 21 января снизились на 1,3%, а свинина подешевела на 0,3%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на индекс потребительских цен, опубликованный Росстатом.

При этом цены на остальные продукты выросли за этот период. В частности, подорожало пшено (на 1%), баранина и мука (0,6%), полукопченая колбаса, сосиски и сардельки, макароны и водка (по 0,4%). На 0,3% стала дороже стоить вареная колбаса, сливочное масло, сметана, гречка и чай.

Согласно информации Росстата, в среднем прирост цены на плоды и овощи составил 0,6%. При этом цены на белокочанную капусту выросли на 2,5%, а на помидоры — 2,1%. При этом огурца подешевели на 2,4%.

Подчеркивается, что цены на бензин за этот период выросли на 0,1%, при этом стоимость дизельного топливо почти не изменилась. Тарифы на услуги ЖКХ прибавили ­0,2–0,4%.

По итогам прошлого года больше других выросли в цене сахар (на 28,3%) и яйца (на 25,9%), сообщал Росстат. Крупы за год стали дороже всего на 1,2%.