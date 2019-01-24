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И.о. главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекция с криминальными авторитетами в приморской школе не проходила. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на радио "Говорит Москва".

Зубок рассказал, что возник конфликт между родителями и администрацией школы после ссоры двух учеников — один из них использовал в отношении другого ребенка нецензурную лексику с указанием на действия сексуального характера.

"Пришли родители, возмущенные тем, что дети оскорбляют друг друга. Один из родителей нецензурно выразился, директор ему сделала замечание", — рассказал чиновник, отметив, что СМИ "раздули" из данной истории неизвестно что.

Зубок добавил, что на родительском собрании присутствовали не "криминальные авторитеты", а жители села Первомайское.

"Кто их назвал авторитетами? <…> Ни один из этих родителей к уголовной ответственности не привлекался. Вы знаете, кто может быть "смотрящим"? Человек с тюремным прошлым", — цитирует агентство его слова.

Ранее в сети появилось сообщение о том, что экс-директор учебного заведения, а ныне глава администрации села пригласил "местных бандитов" прочитать лекцию о половом воспитании для мальчиков из пятых-седьмых классов.

Следователи и прокуратура проводят проверку по факту произошедшего.