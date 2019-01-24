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Суд в Ростове-на-Дону поместил под домашний арест члена совета "Открытой России" Анастасию Шевченко, подозреваемую в участии в деятельности нежелательной организации. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу движения.

Агентство уточняет, что Шевченко будет находиться под домашним арестом до 20 марта.

Защита ходатайствовала об избрании меры в виде залога в полмиллиона рублей, добавили в "Открытой России".

21 января в отношении Шевченко завели уголовное дело по статье "деятельность нежелательной организации". Это стало первым случаем уголовного преследования по данной статье в РФ. Агентство добавляет, что в тот же день в рамках дела прошли обыски у восьми активистов "Открытой России" в трёх городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.