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Онлайн-кинотеатр Netflix вступил в Американскую ассоциацию кинокомпаний (Motion picture association of America, MPAA), включающую в себя шесть самых крупных голливудских киностудий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ассоциации.

"Netflix присоединился к ведущим производителям фильмов и телевизионного контента, которые составляют MPAA", — цитирует агентство текст заявления. Уточняется, что в объединение также входят киностудии Disney, Paramount, Sony, 20th Century Fox, Universal Pictures и Warner Bros.

Глава ассоциации Чарльз Ривкин отметил, что члены MPAA занимаются продвижением кино- и телеиндустрии вперед как в создании контента, так и в его доставке до зрителей. Он выразил уверенность, что членство Netflix "позволит более эффективно защищать интересы глобального сообщества кинопроизводителей".

Netflix — американская компания, поставляющая главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Ее основали в 1997 году, с 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих мировых режиссеров, а также фильмы и телешоу. Согласно последней информации, общее число подписчиков Netflix достигло почти 150 миллионов человек, большинство которых живут в Штатах. Сервис работает в 190 странах, в том числе и в РФ.