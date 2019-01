Фото: akket.com

Xiaomi опубликовала видеозапись со своим первым гибким смартфоном. Ролик появился на странице президента и сооснователя китайской компании Линь Биня в соцсети Weibo, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как Линь Бинь просматривает на экране смартфона ролик в вертикальном положении, затем поворачивает его в горизонтальное и загибает боковые стороны устройства. После этого интерфейс гаджета автоматически подстроился под активную часть экрана.\

Глава компании заявил, что данный смартфон будет первым мобильным устройством с технологией двойного складывания. Xiaomi смогла адаптировать под гаджет интерфейсную надстройку MIUI и создать гибкий экран и корпус. Новинка будет сочетанием планшета и мобильного телефона в одном устройстве.

Официальное название смартфона пока неизвестно. Возможно, он это будет Xiaomi Dual Flex или Xiaomi MIX Flex.

Excited to share this video of a special Xiaomi smartphone from our President and Co-founder Bin Lin. It is the world’s first ever double folding phone — that’s pretty cool, isn’t it? #xiaomi #foldingphone #technology pic.twitter.com/iBj0n3vIbW