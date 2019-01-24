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Население России уменьшилось впервые за десять лет

, ИА "Амител"
На 1 января 2018 года численность населения в России равнялась 146 миллионов 880,4 тысячи человек

Фото: h-rf.ru

Население России на 1 января 2019 года составляло 146 миллионов 793,7 тысячи человек, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Росстата, который сделал предварительную оценку численности населения страны на начало года.

На 1 января 2018 года численность населения в России равнялась 146 миллионов 880,4 тысячи человек.

Таким образом, за прошлый год население страны сократилось почти на 87 тысяч человек.

В последний раз численность населения сокращалась в 2008 году.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

24.01.2019 08:37
- гость -

неуж-то результат взвешенной, социально-ориентированной политики президента, правительства и правящей партии
пора переименовывать статистический показатель, как поступил цб ))

Показатель «чистый вывоз капитала частным сектором» исчез из всех отчетов Банка России на фоне резкого ухудшения статистики в 2018 году.

После того, как отток ускорился в 2,7 раза и достиг рекорда с 2014 года, ЦБ решил переименовать соответствующую строку в своих публикациях.

Прежнее название - ввоз/вывоз капитала - заменили на нейтральное «финансовые операции частного сектора», переписав не только новые релизы, но и все публикации вплоть до 1994 года.

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