Население России уменьшилось впервые за десять лет

Население России на 1 января 2019 года составляло 146 миллионов 793,7 тысячи человек, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Росстата, который сделал предварительную оценку численности населения страны на начало года.

На 1 января 2018 года численность населения в России равнялась 146 миллионов 880,4 тысячи человек.

Таким образом, за прошлый год население страны сократилось почти на 87 тысяч человек.

В последний раз численность населения сокращалась в 2008 году.