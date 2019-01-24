Население России уменьшилось впервые за десять лет

Население России на 1 января 2019 года составляло 146 миллионов 793,7 тысячи человек, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Росстата, который сделал предварительную оценку численности населения страны на начало года.
На 1 января 2018 года численность населения в России равнялась 146 миллионов 880,4 тысячи человек.
Таким образом, за прошлый год население страны сократилось почти на 87 тысяч человек.
В последний раз численность населения сокращалась в 2008 году.
Комментарии
неуж-то результат взвешенной, социально-ориентированной политики президента, правительства и правящей партии
пора переименовывать статистический показатель, как поступил цб ))
Показатель «чистый вывоз капитала частным сектором» исчез из всех отчетов Банка России на фоне резкого ухудшения статистики в 2018 году.
После того, как отток ускорился в 2,7 раза и достиг рекорда с 2014 года, ЦБ решил переименовать соответствующую строку в своих публикациях.
Прежнее название - ввоз/вывоз капитала - заменили на нейтральное «финансовые операции частного сектора», переписав не только новые релизы, но и все публикации вплоть до 1994 года.