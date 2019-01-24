Правительство России в закрытом режиме готовит ряд сделок по приватизации государственных компаний. Переговоры идут и с иностранными инвесторами. Об этом сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр экономического развития Максим Орешкин, передает ТАСС.

Министр отказался раскрывать сведения о том, с кем и о каких активах идут переговоры. Нет пока информации также об условиях вероятных сделок. Орешкин заявил, что обсуждение подобных вопросов не должно проходить в публичном поле.

"Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведем переговоры. Есть целый ряд активов, которые станут позитивными для российской экономики, если туда поступят дополнительные инвестиции также и со стороны иностранных партнеров", — цитирует Орешкина

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что российские власти не закладывают в бюджет на 2019-2021 годов приватизацию крупных пакетов акций госкомпаний. По его словам, эти активы сейчас недооценены из-за санкций.