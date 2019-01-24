22 января в Калининградской области беспризорный кот обесточил поселок Отрадное, сообщил в своем Facebook глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко, пишет "Новый Калининград".

Бондаренко опубликовал фрагменты сводки Единой дежурно-диспетчерской службы, в которых рассказано о том, что "дикий кот залез в распределительную подстанцию, расположенную в поселке Отрадное на улице Станционной", и отключил подачу электроэнергии на двух улицах на 15 минут.

Для устранения неполадки на некоторое время пришлось отключить электричество во всем поселке, чтобы "изъять" кота.

В комментариях под записью глава городского округа написал, что, по словам энергетиков, животное не пострадало, хотя сам чиновник спасенного кота не видел.