Правительство предлагает отменить существующие ограничения по стоимости подарков для чиновников и составить список разрешенных презентов. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 24 января, пишет "Парламентская газета".

Инициатива разработана во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

По словам замминистра труда и соцзащиты Алексея Черкасова, предлагается усовершенствовать антикоррупционные стандарты для работников государственных корпораций, внебюджетных фондов, публично-правовых компаний и организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти.

В частности, в правительстве считают, что ограничения в три тысячи рублей недостаточно для борьбы с коррупцией и что необходимо составить конкретный перечень презентов.

Чиновники смогут оставить себе цветы, причем даже самые шикарные букеты, и канцелярскую продукцию. Особо оговаривается, что это печатная продукция, то есть ручки нельзя будет дарить, а блокноты – можно, с условием, что они сделаны без использования драгоценных металлов и камней.

Госслужащим разрешат принимать подарки на официальных встречах и протокольных мероприятиях, но потом их придется вернуть. При этом, если чиновник все-таки забрал себе "запрещенный" подарок, его не уволят за первое же нарушение. Сейчас за нарушение антикоррупционного законодательства следует увольнение в связи с утратой доверия. За получение презента, если это не вошло в привычку, будет ждать минимальное наказание в виде выговора или предупреждения о неполном должностном соответствии.

По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, в ходе обсуждения инициативы в СМИ появились "странные комментарии", что подарки запрещено будет дарить учителям и врачам.

"Законопроект касается государственных и муниципальных служащих, коими ни учителя, ни врачи, ни социальные работники или работники культуры не являются. Никакого регулирования подарков учителям данная инициатива не предусматривает, здесь никаких опасений быть не должно", – отметил Исаев.