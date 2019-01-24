Видео: vk.com/incident22

Голуби в Барнауле настолько интеллигентны и сознательны, что переходят дорогу по правилам дорожного движения.

В паблике "Инцидент Барнаул" появился забавный ролик, на котором запечатлен представитель пернатых, который пересекает проезжую часть по "зебре".

"В Барнауле живут очень культурные и законопослушные голуби. Пернатый не стал рисковать жизнью, а перешел дорогу по пешеходному переходу. Смотрите и учитесь", – говорится в описании к видео.