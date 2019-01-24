Бессменный глава Читы подал заявление об отставке

Глава Читы Анатолий Михалев написал заявление об увольнении, которое будет рассмотрено депутатами городской думы в четверг, 24 января, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Забайкальского края.

Отмечается, что заявление было написано чиновником ранее, но ход оно получило только сейчас.

Сам Михалев отказался комментировать эту информацию.

Михалев фактически руководит Читой с ноября 2000 года. В 2014 году в городе упразднили всенародные выборы мэра, однако главой краевого центра осенью того же года стал избранный председателем гордумы Михалев. С ноября 2016 года администрацией руководит сити-менеджер Олег Кузнецов.