Сведения о голодающих школьниках в Кузбассе проверил ОНФ

Спецкомиссия Кемеровской области не нашла подтверждения информации о кузбасских школьниках, падающих в обморок от голода, сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Расследованием занимались депутаты, чиновники и общественники. Они выяснили, что подобная информация не поступала от родителей и сотрудников школ. Записей о голодных обмороках школьников найдено также не было.
Член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов заявил, что горячим питанием обеспечены 85-90% школьников. Остальные приносят обед из дома или отказываются от централизованного питания по разным причинам. На питание детей из опекунских и малообеспеченных семей районный бюджет выделяет свыше 400 тысяч рублей.
Скворцов также отметил, что сообщивший о голодных обмороках учащихся детский омбудсмен Дмитрий Кислицын, сославшись на конфиденциальность информации, отказался рассказать, из каких именно учебных заведений поступали жалобы.
"Мы уделяем серьезное внимание вопросам качества школьного питания и, разумеется, будем продолжать эту работу. Если кто-то располагает информацией о том, что подобные факты имеют место быть, то есть общественные структуры, Общероссийский народный фронт, к нам всегда можно обратиться с конкретными данными об образовательном учреждении, фамилией ребенка, для того чтобы можно было не голословно говорить, а разбираться в каждом конкретном случае в отдельности", – подчеркнул Скворцов.
Он сообщил, что ОНФ намерен в течение последующих двух недель проверить все сельские школы региона.
Ранее омбудсмен Кислицын сообщил о социальном расслоении в школах Кемеровской области. По его данным, ученики сельских школ из малоимущих семей не могут позволить себе обеды и падают в голодные обмороки.
Комментарии
Это называется "ради красного словца не пожалеет и отца". Сразу было понятно что заявление о "массовых голодных обмороках" - плод болезненной фантазии и безответственности упал намоченного. В этой связи думается что сие существо должно покинуть место работы с космической скоростью без права занимать должности выше грузчика. Но возмущает также и то, с какой готовностью распространяли это враньё наши СМИ. Давно назрел закон о многомиллионных штрафах для СМИ и редакторов за распространение непроверенной информации. Должно стать невыгодным зарабатывать дешёвую популярность на вранье.
Но ведь это есть?
Я думаю-есть!
Удивлён, как могут голодать ученики из сельской местности. Если не бездельничать, то можно держать на подворье скотину, птицу, выращивать овощи. Бываю часто в деревнях и вижу очень даже не бедных, а есть и алкаши и просто трутни.
на бумаге у нас и лекарства с медициной бесплатные, но приходится везде платить. так же и с "бесплатным" образованием.
То что дети в обморок падают - это правда! В основном это старшеклассники. Но никто не будет в школах об этом говорить, скрывают факты, чтобы избежать проверок и наказания. Ведь будет школа виновата в первую очередь, а не те кто загоняет детей и их родителей в такие рамки....
24.01.2019 10:44
Стрэк
Удивлён, как могут голодать ученики из сельской местности. Если не бездельничать, то можно держать на подворье скотину, птицу, выращивать овощи. Бываю часто в деревнях и вижу очень даже не бедных, а есть и алкаши и просто трутни.
Кто мешает вам держать скотину, птицу , выращивать овощи ? Колхозы развалены, нет дешевых кормов теперь, кормосмеси-зерно, что на базарах продают или фермера не позволяют держать даже куриц, а вы еще о скотине говорите. Или под словом бездельничать вы имеете ввиду умереть на сенокосе для скотины ?
Кто вообще этот ОНФ ? Государственная организация контролирующая местные власти ?
Если нет , то какого они лезут куда не надо. Есть местные, районные, краевые муниципалитеты которые должны отвечать за данные вопросы.