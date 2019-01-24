Рэпер Oxxxymiron дал двухсекундное матерное интервью Первому каналу

Рэпер Oxxxymiron (Оксимирон) дал двухсекундное матерное интервью Первому каналу на предпоказе фильма "BEEF: Русский хип-хоп" в Санкт-Петербурге 22 января, сообщает телеканал "360".

Видеозапись была опубликована в YouTube. "Вопрос, думаю, не ко мне, но фильм [хороший], смотрите обязательно, фильм [прекрасный]", – ответил артист на вопрос о качестве кинокартины.

Сотрудники Первого канала приехали на мероприятие специально, чтобы поговорить с Оксимироном. Дать интервью исполнителя попросил сам режиссер Рома Жиган.