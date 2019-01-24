Ученые Алтайского государственного технического университета разработали технологию переработки отходов растительного происхождения с целью получения композиционных строительных материалов.

Такая технология, сочетающая методы "взрывного автогидролиза" (обработка под давлением и высокой температурой) и горячего прессования, позволяет получать композиционные строительные материалы из соломы злаковых культур, шелухи, лузги пшеницы и овса, коры и зелени хвойных деревьев и т.д.

Обработанные методом "взрывного автогидролиза" отходы растительного происхождения прессуются без использования клея.

Как отмечают разработчики, полученные материалы соответствуют всем требованиям стандартов, предъявляемым к традиционным ДВП и ДСтП, а из-за отсутствия различных дорогостоящих синтетических добавок и простоты изготовления имеют невысокую себестоимость и экологически безопасны.

Потенциальными потребителями технологии получения строительных материалов являются деревообрабатывающие предприятия и компании, занимающиеся переработкой крупяных и зерновых культур.