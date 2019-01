Фото: dialogwoman.ru

Современные технологии успешно помогают в поисках людей. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" сообщает, что своевременное информирование в течение первых часов пропажи в 95% случаев помогает найти человека. Оперативное оповещение позволило привлечь к поискам больше волонтеров, что в свою очередь положительно сказалось на результатах: только в 2018 году удалось найти и вернуть домой живыми 3861 человека.

Поэтому в случае пропажи ребенка родителям следует действовать без промедления.

Сообщите о произошедшем по бесплатному номеру 8-800-700-54-52, созданному компанией "Билайн" и поисковым отрядом "Лиза Алерт" специально для розыска пропавших детей. А также обратите внимание на советы из новой карточки DIY (Do It Yourself – сделай сам, – прим. ред.) от "+1", которые подскажут, что предпринять в этой критической ситуации.

В новом году #ШколаЛизаАлерт также продолжает свои занятия по безопасности в ТРЦ "Пионер", и в эту субботу, 26 января, приглашает на игротеку. ⠀⠀ ⠀

Помимо традиционных занятий с детьми 5-10 лет и лекции для родителей на тему безопасного поведения в городской и природной среде, с детьми поиграют в игру "Панда Алерт". В этой игре #Михутка будет искать своего друга Панду, который потерялся в лесу, а все участники будут ему помогать. В игре могут участвовать школьники любых возрастов, дети младшего возраста допускаются только с родителями.

Как обычно будут розданы #БезвредныеСоветы, а уже посещавшим занятия –предложена настольная игра #КарточкиБезопасности для проверки своих знаний. Мероприятие пройдет на фудкорте #ТРЦ Пионер (4-й этаж, рядом с игровой зоной), вход бесплатный, предварительная регистрация не требуется, начало в 16:00. Приходите всей семьёй.⠀ ⠀

ТРЦ "Пионер"

проспект Ленина, 102в

Сайт

Инстаграм ​

Одноклассники