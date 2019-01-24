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Более 99% барнаульцев полностью оплатили счета за свет в прошлом году, сообщили в пресс-службе БГЭС.

"Из отчета энергетиков следует, что 99,1% горожан оплатили все счета за электроэнергию на текущий период. Клиентская база компании за прошедший год выросла на 7654 лицевых счета и составила свыше 226 тысяч абонентов. В отделе продаж электроэнергии населению БГЭС такую динамику объясняют массовым переводом многоквартирных домов на прямые договоры с Барнаульской горэлектросетью и вводом нового жилья", — отмечают в компании.

Как уточнила руководитель отдела Галина Синкина, приток новых абонентов свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны клиентов и конкурентоспособности компании на рынке ЖКХ Алтайского края.

Также энергетики отмечают, что сегодня без счетчика электроэнергию потребляют 7,5 тысячи домовладений, обслуживающихся в Горэлектросети. Платят по нормативу или исходя из средних показаний предыдущих периодов ежемесячно около 55 тысяч абонентов.

Но большинство горожан предпочитают регулярно, с 21 по 25 число, передавать данные с приборов учета. Это 73% абонентов Барнаульской горэлектросети или свыше 165 тысяч лицевых счетов.

Для сравнения, в 2013 году эта цифра едва ли достигала рубежа в 24 тысячи. За шесть лет число сознательных клиентов Горэлектросети увеличилось в 7 раз. Тенденция роста сохраняется год от года.

Самыми популярными способами передачи показаний счетчика остаются звонки по телефону (колл-центр энергокомпании и робот), на них сосредоточено 35% всех сообщений. На втором месте находятся списки от инициативных групп жильцов (председатели многоквартирных домов) — 18%. И на третьем — Личный кабинет Системы Город — 14,8%.

Все способы передачи показаний можно посмотреть на официальном сайте компании: http://www.bges.ru/pages/65