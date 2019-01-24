Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

Работы по реконструкции знаменитой гостиницы "Алтай" в центре Барнаула официально завершены. При всей модернизации интерьеров и внутреннего содержания, здание сохранило свой исторический облик. Работы длились около года и их лично курировал известный алтайский архитектор Александр Деринг.

Ремонт делали, чтобы в будущем пройти обязательную классификацию и получить звезды.

Как известно, классификацию все гостиницы должны пройти к июню. Это требование закона № 16-ФЗ "О внесении изменений ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", который вступил в силу еще в феврале 2018 года.

При всей модернизации интерьеров и внутреннего содержания, здание гостиницы сохранило свой исторический облик. Так, внутри есть широкая парадная лестница, уникальная лепнина, статные колонны с капителями в холлах этажей — все это позволят гостям проникнуться атмосферой довоенного неоклассицизма, совмещенного с комфортом современного отеля. При этом гостиница "Алтай" одновременно очень напоминает самые известные отели мира, показанные в кино. Здесь, за счет выбранного для интерьера некоторых коридоров красного цвета и широкой лестницы, можно узнать "Оверлук" из "Сияния" Стэнли Кубрика и "Гранд Будапешт" Уэса Андерсона.

Напомним, что здание является типичным образцом гостиницы советских городов конца 1930 – начала 1940-х годов, выполненным традиционными приемами монументальной советской архитектуры, несущим в себе черты стиля арт-деко и нарождавшегося неоклассицизма. Научно-проектная документация по сохранению данного памятника архитектуры в настоящее время поступила в управление на согласование. Строительство здания гостиницы "Алтай" на 217 мест было завершено в 1941 году, за основу принят красноярский проект гостиницы на 71 номер.